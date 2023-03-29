В Югре медики прооперировали 14-летнюю девочку, удалив ей 10-сантиметровую опухоль

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Гинекологи прооперировали 14-летнюю девочку из Югорска, удалив ей 10-сантиметровую опухоль. Об этом случае рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО - Югры.

Девочка из Югорска поступила в гинекологическое отделение Сургутской городской клинической больницы с жалобами на боли внизу живота. У себя в городе она готовилась на плановую госпитализацию для проведения комплексного обследования, но из-за ухудшения состояния её срочно доставить девочку в Сургут.

- Мы обнаружили объемное образование величиной в 10 см, которое полностью заполняло малый таз и требовало оказания квалифицированной медицинской помощи в экстренном порядке, - рассказала заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнара Духина.

Операция длилась около часа. Хирурги-гинекологи сделали все с минимальной травматизацией, сохранив репродуктивную функцию пациентки. Врачи больницы всегда ориентированы на максимально быструю и точную работу в подобных случаях, даже когда пациенты поступают из региона и округа. При этом дети находятся в приоритете - их обследуют и оперируют без очереди вне зависимости от загруженности и наполнения отделения.

Гульнара Духина отметила, что за первые месяцы 2023 года в больницу поступило больше 30 детей с различной гинекологической патологией, 15 из них – пациентки из округа и района.