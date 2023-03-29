Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления Фото: Юлия Кучеренко

Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылись новые авиа направления. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства ХМАО.

- Рейсы Ханты-Мансийск - Горно-Алтайск и Ханты-Мансийск - Минеральные Воды запускаются с 1 июня по 30 сентября. Их будет выполнять авиакомпания «Ютэйр» на лайнерах ATR-72 и В-737 - говорится в сообщении.

Известно, что продажи авиабилетов стартуют 1 апреля. А еще из Ханты-Мансийска можно улететь прямым рейсом в Казань. Билеты уже доступны для покупки в кассах.

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт Нижневартовска начал работать по весенне-летнему расписанию. Пассажирам также будут доступны новые направления.