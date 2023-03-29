Югорчанка повторно украла товары из сетевого магазина Фото: Татьяна Коркина

Безработная жительница Сургута стала фигуранткой уголовного дело за повторную кражу продуктов. Она украла товары на 500 рублей, а ранее она была привлечена к административной ответственности за мелкое хищение: украла продукты на общую сумму более 2 300 рублей. В этот раз она не оплатила зубную пасту, энергетический напиток и шоколадно-ореховую пасту.

- Сотрудники полиции установили злоумышленницу, ею оказалась 30-летняя неработающая жительница Заводоуковского района, проживающая в Сургуте. Стоит отметить, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество в сфере кредитования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь ей грозит лишение свободы на срок до одного года.