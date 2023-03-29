В Сургутском районе многодетная семья получила ключи от новых квартир, переехав из фенольного дома

Фото: Ирина Швец / администрация Сургутского района

В Сургутском районе вручили ключи от новых квартир жителям фенольных домов. На этот раз новоселье отметила многодетная семья из Белого Яра.

- Просторно, светло, классно. Сами посудите жили в 23 квадратах и переехать в такое жилье - это просто подарок судьбы. Жили в общежитии в одной комнате, общий туалет, общая кухня, а теперь все свое - это просто сказка. Обалденный вид из окна, площадка, мне с детьми просто круто, - поделилась впечатлениями семья Семкиных.

Как отметили в администрации Сургутского района, в рамках фенольной программы жилье предоставляется новосёлам, исходя из состава семьи, а не квадратных метров. Поэтому взамен однокомнатной квартиры в 23 квадрата, семья из восьми человек получила сразу двухкомнатную и трехкомнатную квартиры в новостройке.

Жители могут выбрать квартиру или получить сертификат на ее приобретение. Реализовать его они могут в любом муниципалитете Югры. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, отметил, что средства, которые выделены на 2023 год уже распределены.

- Порядка 70 млн - это средства, которые граждане изъявили желание получить в виде выплаты на приобретение жилых помещений. На сегодняшний день участникам программы на руки уже выдано 5 сертификатов - добавил Андрей Трубецкой.