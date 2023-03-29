В Югре 29 марта 2023 года ожидается метель, сильный ветер и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 29 марта 2023 года ожидается переменная облачность. Ночью ожидается мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможен гололед и метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Днем продолжит идти снег и ожидается метель. Ветер будет северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью будет прохладно: -5, -10 °С, в северных районах столбик термометра опустится до -14, -19 °С, а по восточной половине ночью потеплеет до 0 °С. Днем воздух прогреется до +1, -4 °С, а по восточной половине до -9 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью небольшой снег, а днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -9 °С, днем -1, -3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.