В Сургутском районе закрывается движение транспорта по зимним автодорогам Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе закрывается движение транспорта по зимним автомобильным дорогам. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры в своем телеграм-канале.

- С 29 марта 2023 года закрывается движение по по следующим зимним автомобильным дорогам: «г. Сургут-п. Горный» протяженностью 34,442 км; «г. Сургут-п. Банный» протяженностью 0,678 км, ледовую переправу через р. Тром-Еган - говорится в информации.

Кроме того, с 1 апреля 2023 года закрывается движение по зимним автодорогам: «с. Угут – п. Малоюганский» протяженностью 20,975 км и «с. Угут-д. Каюкова» протяженностью 7,744 км.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО закрыли зимник «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда».