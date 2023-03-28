В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида. Напомним, по этому делу проводилась проверка, которую взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В Нижневартовске мужчина с инвалидностью вынужден проживать в комнате, площадью 9 квадратных метров, которая непригодна для проживания маломобильных граждан.

- Следственным отделом по Нижневартовску СУ СК России по ХМАО – Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о нарушении жилищных прав инвалида, возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "халатность" - рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводится расследование. Следователи проверят действия и решения должностных лиц администрации Нижневартовска, куда мужчина ранее обращался с просьбой помочь в вопросе улучшения жилищных условий.