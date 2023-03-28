В Сургуте пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадала 27-летняя женщина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю, с 18 по 24 марта 2023 года, на дорогах округа задержано 93 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Так, на минувшей неделе, в Сургуте, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП 27-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы.

- Виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,12 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения - отметили в ГИБДД.