В Ханты-Мансийске автоледи на иномарке спровоцировала аварию с двумя пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на улице Луговая произошло ДТП с двумя пострадавшими.

По данным ГИБДД, 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Mazda» не убедилась в том, что встречная полоса, на которую она собиралась выехать свободна и столкнулась с транспортным средством «Nissan», под управлением 20-летнего водителя. В результате аварии виновница ДТП и её 27-летний пассажир получили травмы.

За сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказан 161 водитель и 55 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что соблюдение правил дорожного движения и аккуратность вождения являются залогом безопасности на дороге и призывают соблюдать эти правила.