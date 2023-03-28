В Югре сотрудники Центроспаса провели противопожарные рейды по местам проживания неблагополучных семей

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Сотрудники КУ «Центроспас-Югория» провели рейды по местам проживания неблагополучных семей Сургутского района. Работники учреждения регулярно посещают места проживания граждан и объясняют жильцам, как обезопасить себя от пожара в доме, а также рассказывают о том, как действовать в случае возникновения возгорания.

- Практика показывает, что пожары в жилых домах происходят из-за незнания и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Основными причинами остаются – неосторожное обращение с огнем, небрежное пользование нагревательными приборами, нарушение правил эксплуатации электропроводки и детская шалость с огнем - объяснили в учреждении.

Для профилактики возгораний инструкторы Центроспаса проверяют наличие и исправность автономных пожарных извещателей. Кстати, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении, могут получить автономный пожарный извещатель бесплатно, обратившись в органы местного самоуправления.