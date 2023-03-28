Полиция ищет злоумышленников, «заминировавших» крупные торговые центры в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске торговые центры «Югра-Молл» и «Космос» накануне вновь эвакуировали. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

- По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в поступили анонимные сообщения о мнимом минировании торговых центров. Из зданий оперативно были эвакуированы посетители и персонал - говорится в сообщении.

Территорию обследовали кинологи и оперативные службы. Проверка объектов показала, что угрозы для людей нет и сейчас правоохранители устанавливают личность звонивших.

Отметим, что в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за такой звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.