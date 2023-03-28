Нижневартовск начал подготовку к Дню Победы

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск начал подготовку к самому главному празднику страны – Дню Победы. Во время совещания, которое провел глава города Дмитрий Кощенко, обсудили план мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничные дни важную миссию возьмут на себя нижневартовские волонтеры. По словам заместителя главы города Олега Хотинецкого, в апреле сформируют корпус (штаб) волонтеров, которые будут работать с региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы». В него войдут представители студенческой и работающей молодежи, волонтерских организаций, общественных объединений, а также инициативные граждане.

Волонтеры поздравят ветеранов на дому, а также сопроводят их на праздничные мероприятия. Горожане, вошедшие в волонтерский штаб, помогут в организации и поучаствуют в шествии «Бессмертного полка». Также добровольцы организуют акции: «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Письмо Победы», «Свеча памяти» и другие.