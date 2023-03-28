В Югре полицейские раскрыли два угона транспортных средств Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекторы Югры раскрыли 2 угона авто. Как сообщили в ГИБДД, в первом случае, 32-летний злоумышленник угнал автомобиль «УАЗ», принадлежащий юридическому лицу с территории Ватинского месторождения Нижневартовского района. Госавтоинспекторы

Мегиона нашли транспорт и задержали подозреваемого. Оказалось, что автомобиль угнал сотрудник предприятия, который имел доступ к месту хранения ключей.

Во втором случае, пострадавшим стал житель Сургута. Его «ВАЗ», припаркованный во дворе дома на улице Островского, угнали. Ключи от «пропавшего авто» находились в замке зажигания, а сам автомобиль был открыт и оставлен без сигнализации. Это и спровоцировало злоумышленника на угон. Позже полицейские выяснили, где находится легковушка и задержали 17-летнего жителя Нижневартовска за его угон.

- Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, чаще всего совершается из хулиганских побуждений. Нарушители порой и не задумываются, что за это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ, санкция статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе максимальное лишение свободы до двенадцати лет - уточнили в ведомстве.