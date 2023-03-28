В Югре 28 марта ожидается похолодание и мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 28 марта будет облачно. Ночью будет идти дождь и мокрый снег. По северной половине ожидается сильный снег, а по востоку будет преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед и туман. Днем по северной половине продолжит идти сильный снег, а по южной половине ожидается дождь. Ветер западных направлений 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, а по северной половине -10, -15 °С, по южной +1, +6 °С. Температура воздуха днем по южной половине +2, +7 °С, местами до +14 °С, в северной части региона около -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно. Ночью мокрый снег, а днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет -1, -3 °С, днем потеплеет до +4, +6 °С.

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