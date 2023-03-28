Фото: telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В зону СВО отправилась вторая группа инструкторов первой помощи из Югры. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры.

Военнослужащие разных подразделений пройдут обучение, во время которого научатся оказывать первую помощь себе и товарищу, безопасно эвакуироваться, например, из танка, а также получат навыки психологической поддержки пострадавшего и многое другое. В первую поездку новые знания получили больше 1 тысячи бойцов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Югры в зону СВО отправили 16 машин. Машины будут использоваться для выполнения боевых задач и доставят военнослужащим посылки из дома.