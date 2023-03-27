На выполнение коллективного договора энергетики направили 780 млн рублей

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На совещании с Тюменской межрегиональной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» энергетики подвели итоги выполнения коллективного договора за 2022 год. Среди ключевых результатов – увеличение финансирования социальных программ и программ повышения квалификации, соблюдение всех принятых социальных гарантий и рост средней заработной платы за прошедший год более чем на 16 %.

На профсоюзном пленуме представители кадрового блока «Россети Тюмень» рассказали о выполнении энергокомпанией всех положений коллективного договора. Так, предприятие обеспечивает ежегодную индексацию заработной платы в соответствии с условиями отраслевого тарифного соглашения. Ежемесячную материальную помощь получают более 100 многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких родителей. Отметим, что для 168 детей работников в прошлом году был организован лечебно-оздоровительный отдых.

Комментируя итоги года, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков сфокусировал внимание на приоритетах кадровой и социальной политики компании. «В основе нашей общей с профсоюзом системы ценностей находятся здоровье и компетенции работников. Более 20% регулярных затрат на исполнение коллективного договора идут именно на эти цели. А объем средств, направленных в 2022 году на единовременную материальную помощь, превысил 216 млн рублей», – прокомментировал руководитель.