Жительница Сургутского района перевела мошенникам больше 700 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе 59-летняя жительница Лянтора стала жертвой мошенничества. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником Центробанка.

Незнакомец сообщил, что с её счета пытаются незаконно списать деньги и убедил ее перевести больше 590 тысяч на сторонний счет, оформить кредитную карту на 117 тысяч, а также перевести кредитные деньги на продиктованный счет. Все эти действия она сделала, но только после перевода всех средств поняла, что попалась на уловки аферистов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

Полиция просит жителей Югры быть бдительными и не следовать инструкциям незнакомых людей, а также не доверять тем, кто звонит по телефону и просит переводить куда-то деньги.