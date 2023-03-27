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НовостиСпорт27 марта 2023 10:13

Никита Поршнев из Югры выиграл спринт на PARI Чемпионате России по биатлону

Он прошел спринт за 26 минут 25 секунд без единого промаха на огневых рубежах
Виктория Терина
Фото: ЮграМегаСпорт

Фото: ЮграМегаСпорт

Никита Поршнев из Югры выиграл спринт на PARI Чемпионате России по биатлону. Он прошел спринт за 26 минут 25 секунд без единого промаха на огневых рубежах.

На втором месте был Даниил Серохвостов, уступивший больше 10 секунд и допустивший один промах. Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов, отставший на 18,5 секунд. Антон Смольский – на четвертом месте, Максим Цветков – на пятом. А закрывает ТОП-10 представитель Югры Петр Пащенко.

Биатлонист Никита Поршнев поделился эмоциями после победы в спринте и рассказал, что он был настроен на хороший результат.

– Безумно приятно на родной земле победить, прямо перед болельщиками. Мы к этому готовились, спасибо нашей большой команде, руководству, которое поддерживало. Также передаю привет своей семье, я слышал их на каждом кругу. Я хорошо подготовился, поэтому был настроен на хороший результат, - поделился спортсмен.