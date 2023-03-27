Фото: ЮграМегаСпорт

Никита Поршнев из Югры выиграл спринт на PARI Чемпионате России по биатлону. Он прошел спринт за 26 минут 25 секунд без единого промаха на огневых рубежах.

На втором месте был Даниил Серохвостов, уступивший больше 10 секунд и допустивший один промах. Тройку лидеров замкнул Эдуард Латыпов, отставший на 18,5 секунд. Антон Смольский – на четвертом месте, Максим Цветков – на пятом. А закрывает ТОП-10 представитель Югры Петр Пащенко.

Биатлонист Никита Поршнев поделился эмоциями после победы в спринте и рассказал, что он был настроен на хороший результат.

– Безумно приятно на родной земле победить, прямо перед болельщиками. Мы к этому готовились, спасибо нашей большой команде, руководству, которое поддерживало. Также передаю привет своей семье, я слышал их на каждом кругу. Я хорошо подготовился, поэтому был настроен на хороший результат, - поделился спортсмен.