Кражи, наркотики, мошенничество: в Югре за сутки зарегистрировано 89 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 89 преступлений, по горячим следам раскрыто 49. Так, в Сургуте мужчина похитил банковскую карту из квартиры жилого дома по улице Крылова. В дальнейшем он рассчитался ею в различных торговых точках города и выбросил на улице. В итоге он потратил 11 тысяч рублей.

В Нягани завели дело на парня, у которого нашли сверток с наркотиком массой 0,49 грамма. Подозреваемый находится под стражей. Раньше он уже был судим за аналогичное преступление и теперь ему грозит новый срок. Еще одним задержанным стал 25-летний мужчина который, находясь в торговом зале магазина по улице Кирова в Советском, похитил три робота – пылесоса. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержан подозреваемый в мошенничестве. Мужчина, используя персональные данные югорчанки, оформил от ее имени займ и распорядился этими деньгами по своему усмотрению.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.