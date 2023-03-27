Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав инвалида из Нижневартовска Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России вновь заинтересовался тем, что происходит в Югре, а именно в Нижневартовске. Он поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав инвалида и оказать ему необходимую помощь

- В соцсетях сообщается об инвалиде-колясочнике из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Более двух лет мужчина частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он один проживает в непригодной для проживания маломобильных граждан комнате площадью 9 квадратных метров в общежитии, где фактически изолирован, так как не может выйти на улицу, воспользоваться общей кухней, санузлом и душевой комнатой, так как они находятся на других этажах дома, не оборудованного для проживания инвалида - говорится в информации информационного центра СК России.

Следователи Югры начали процессуальная проверка, а Александр Иванович Бастрыкин, в свою очередь поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о её итогах. Кроме того, глава ведомства дал указание Мокшину оказать мужчине всю необходимую помощь и доложить об этом.

Исполнение поручений и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.