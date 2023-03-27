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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:36

Рецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 20 банок и 28 упаковок растворимого кофе

Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения
Виктория Терина
Сотрудники полиции Нижневартовска задержали похитителя кофе

Сотрудники полиции Нижневартовска задержали похитителя кофе

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали похитителя кофе. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения, поэтому полицейские быстро задержали вора. На видеозаписи видно, как мужчина складывает товары в тележку и, воспользовавшись отсутствием продавца, вывозить ее на улицу.

- В УМВД России по Нижневартовску обратился специалист службы безопасности одного из сетевых магазинов города, который сообщил, что неустановленный гражданин похитил 20 банок и 28 упаковок растворимого кофе. Ущерб составил больше 13 тысяч рублей - отметили в пресс-службе полиции.

Кофеманом оказался ранее судимый 39-летний вартовчанин. Он признался, что после кражи продавал товар случайным прохожим. Всего за украденное кофе он получил 2 тысячи рублей, а эти деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.