В Югре автоледи на иномарке перевернулась в кювет

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Эта авария произошла в поселке Чеускино Нефтеюганского района. 30-летняя автоледи на «KIA» не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась в левый кювет. В результате ДТП 39-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

Кром того, за два дня сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 водителя с признаками опьянения, в том числе 7 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 84 водителя и 132 наказаны за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП: погиб молодой человек.