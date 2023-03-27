Международный аэропорт Нижневартовска начал работать по весенне-летнему расписанию Фото: Юлия Кучеренко

Международный аэропорт Нижневартовска начал работать по весенне-летнему расписанию. В предстоящий сезон пассажирам будут доступны новые направления. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

Например, с 4 июня будет запущено регулярное авиасообщение с Махачкалой, а с 22 июня впервые можно будет улететь в Якутск. С 31 марта станут доступны полеты из Нижневартовска в Наманган (Узбекистан).

Как отметили администрации, в сезон отпусков в аэропорт Нижневартовска будут летать авиакомпании, которые раньше не были на территории муниципалитета, в частности: «Якутия», «Uzbekistan airways», Red Wings Airlines.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее, что Аэрофлот расширяет летнюю программу полетов в Турцию. В новом расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания планирует выполнять полёты из аэропорта Шереметьево в пять турецких городов: Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.