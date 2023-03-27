Из-за весеннего паводка Роспотребнадзор Югры взял под контроль качество воды Фото: Юлия Кучеренко

Роспотребнадзор Югры из-за весеннего паводка взял под контроль качество воды. Санитарно-эпидемиологический мониторинг усилен из-за теплой погоды, таяния снега и предстоящего паводка.

- В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в дневные часы в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Пыть-Яхе специалистами территориального отдела принанимаются меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения в связи возможным половодьем - говорится в информации на сайте ведомства.

Главам муниципалитетов направлены информационные письма о проведении противоэпидемических, профилактических мероприятий. Местные власти должны позаботится о запасе дезинфицирующих средств, питьевой воды. При необходимости на этих территориях должны развернуть пункты временного размещения жителей и обеспечить их горячим питанием.

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Пыть-Ях держит на контроле своевременное выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в весенне-летнее половодье - добавили в ведомстве.