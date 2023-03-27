В Югре 27 марта 2023 года потеплеет до +16 градусов

Сегодня, 27 марта, в Югре ожидается переменная облачность. В отдельных районах дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, в северо-западных районах до -13 °С. Температура днем по южной половине +1, +6 °С, местами до +16 °С, по северной половине -4, +1 °С, местами до +11 °С. В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Ночью столбик термометра покажет 0, +2 °С, днем прогреется до +3, +5 °С. Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: