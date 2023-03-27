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НовостиОбщество27 марта 2023 1:23

В Югре 27 марта 2023 года потеплеет до +16 градусов

По северной половине региона будет немного холоднее
Виктория Терина