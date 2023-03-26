Житель Нижневартовска перевел мошенникам 127 тысяч за коробку передач, но она до адресата так и не дошла

Возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 28-летнего жителя города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в мессенджере ему написал неизвестный, который предложил купить детали для автомобиля. Цена мужчину устроила, и он решил купить коробку передач для автомобиля «Тойота Рав 4» и двигатель для «Митубиси Лансер».

После того, как он обговорил все детали с продавцом, потерпевший перевел мошенникам 127 тысяч рублей. Однако сроки доставки вышли, и запчасти до покупателя так и не дошли. Телефон мошенника стал, конечно же, не доступен.

Сейчас полиция устанавливает личностей, причастных к преступлению.

БДИ!

Полиция в очередной раз напоминает о необходимости тщательно проверять сведения о продавцах и не торопиться оплачивать товар.