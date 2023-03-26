В Нижневартовске девять месяцев ищут пропавшего на реке Вах 40-летнего Валентина Темникова

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске больше полугода ищут 40-летнего жителя поселка Высокий города Мегиона Темникова Валентина Петровича. По факту его бесследного исчезновения СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

В последний раз Темникова видели 9 июля 2022 года в поселке Излучинск Нижневартовского района на реке Вах, куда мужчина уехал купаться. Однако до настоящего времени местонахождение Валентина не установлено. Известно, что он не планировал менять место жительства и раньше не покидал свое жилье и место работы надолго.

На вид Валентину Петровичу 40 лет, спортивного телосложения. Рост около 170-176 сантиметров, лицо круглое, карие глаза. Волосы короткие, темные, с сединой. На правом плече, левом бедре и на коленях есть татуировки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Темникова Валентина Петровича, просят позвонить по телефонам: 8-922-766-88-36, 8 (3467) 32-62-06, 02 или 112.