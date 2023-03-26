В отдельных районах Югры 26 марта 2023 воздух прогреется до 12 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 26 марта 2023, ожидается облачность с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах ожидается гололед и туман. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 С, при прояснениях -6…-11 С, днем +1…+6 С, местами +7…+12 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-1 С. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +4…+6 С.