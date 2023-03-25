Власти Югры выделят Ханты-Мансийску 120 миллионов рублей на покрытие дефицита бюджета Фото: Вера Зенина

Власти Югры выделят Ханты-Мансийску 120 миллионов рублей на покрытие дефицита бюджета. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал «Югра Z официально».

«Бюджету городского округа Ханты-Мансийск для финансирования дефицита выделены из окружного бюджета 120 миллионов рублей (бюджетный кредит). Он предоставлен на три года с даты заключения соответствующего договора», - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги выделены на условиях оплаты процентов - 0,1% годовых.

Данное решение было принято правительством региона во время прошедшего заседания.

Напоминаем, что в конце 2021 года власти Югры одобрили бюджет округа на ближайшие три года. Что касается расходов, то в 2023 году они составят 292 миллиарда рублей, а в 2024 год - 275,8 миллиарда.