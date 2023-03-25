Фото: администрация Лангепаса

Житель Лангепаса Максим Загорельский погиб в ходе СВО. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что 37-летний югорчанин погиб 4 марта в бою за освобождение Донбасса. Находясь в городе Ясиноватая, он попал под обстрел вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая.

В зону СВО мужчин отправился после того, как в октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Он служил командиром гранатометного отделения.

Похороны бойца прошли вчера, 24 марта, в Лангепасе. Дома у него остались супруга и два сына.

Правительство округа окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.