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НовостиОбщество25 марта 2023 7:20

Житель Лангепаса Максим Загорельский погиб в ходе СВО

У него остались жена и двое детей
Марина Прохорова
Фото: администрация Лангепаса

Фото: администрация Лангепаса

Житель Лангепаса Максим Загорельский погиб в ходе СВО. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что 37-летний югорчанин погиб 4 марта в бою за освобождение Донбасса. Находясь в городе Ясиноватая, он попал под обстрел вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая.

В зону СВО мужчин отправился после того, как в октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Он служил командиром гранатометного отделения.

Похороны бойца прошли вчера, 24 марта, в Лангепасе. Дома у него остались супруга и два сына.

Правительство округа окажет семье погибшего все необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.