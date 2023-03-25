Общественники Сургута разработают проект благоустройства территории у памятника репрессированным

Фото: гордума Сургута

В Сургуте собираются благоустроить территорию у памятника репрессированным, установленного в 2018 году. С такой инициативой местные общественники обратились к депутату гордумы Татьяне Калиниченко и получили одобрение.

Ранее активисты уже провели акцию «Сад памяти», в рамках которой потомки жертв политических репрессий высадили саженцы сибирского кедра. Но этого, по мнению горожан, мало.

Фото: гордума Сургута

- Хотелось бы, чтобы территория продолжала развиваться. Работая по этому проекту, мы не только создаем место отдыха, мы создаем и продолжаем поддерживать историю нашего края, - подчеркнула Татьяна Калинченко.

Чтобы создать полноценное место притяжения, необходимы средства. Поэтому общественники выдвинут свою идею на суд горожан в рамках проекта инициативного бюджетирования.

- Необходимы места для отдыха, дополнительные ограждения и благоустройство в плане насаждений, кедры, которые были высажены ранее. Совместно с представителями общественной организации мы подготовим необходимую документацию и поучаствуем в конкурсе инициативных проектов, чтобы получить финансирование на реализацию, - пояснил председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин.