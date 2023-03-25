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НовостиОбщество25 марта 2023 4:49

В Югре повысят зарплаты чиновникам и бюджетникам

Получать больше денег жители начну с октября
Марина Прохорова
В Югре повысят зарплаты чиновникам и бюджетникам

В Югре повысят зарплаты чиновникам и бюджетникам

Фото: Вера Зенина

Власти Югры приняли решение поднять зарплаты чиновникам и бюджетникам - они будут проиндексированы на 5,5%. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал «Югра Z официально».

«Решение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.03.2023: повысить заработную плату работникам государственных учреждений автономного округа. Увеличение фондов оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года», - написано сообщении.

Данное решение принято в связи с утверждением плана мероприятий по реализации послания президента Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, а также перечня поручений от 15 марта 2023 года.

Также индексация коснется мер социальной поддержки обучающихся - на 5,5%.