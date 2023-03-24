В Сургуте 55 дольщиков получили квартиры

Фото: Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Сургуте 55 пострадавших дольщиков получили квартиры. Об этом сообщили Депстрой и ЖКК Югры.

Их права восстановлены через обмен на квартиры в других домах жилого комплекса, которые уже были введены в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах и исключены из реестра проблемных объектов.

- Всего около двух месяцев понадобилось инвестору для оформления права собственности и передачи квартир гражданам после утверждения Арбитражным судом автономного округа мирового соглашения благодаря совместной и слаженной работе органов исполнительной власти, местного самоуправления автономного округа и инвестора, – рассказал директор Депстроя и ЖКК Югры Григорий Невоструев.

На сегодняшний день в реестре проблемных объектов значатся 10 домов, работа по ним продолжается. На начало текущего года таких домов было 12.