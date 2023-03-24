В ходе спецоперации погиб житель Ханты-Мансийска

Фото: пресс-служба правительства ХМАО-Югры

В ходе выполнения задач спецоперации в Донбассе погиб житель Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-служба правительства ХМАО-Югры.

В столице Югры простились с 40-летним Дмитрием Дик, погибшим при освобождении ДНР. Он родился и вырос в Ханты-Мансийске. В 2013 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, а затем проходил срочную военную службу с июня 2000 года по май 2002 года. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, с марта по апрель 2002 года принимал участие во второй Чеченской кампании.

В ноябре 2022 года югорчанин заключил полугодовой контракт для прохождения военной службы. Он служил в должности пулеметчика разведывательного отделения разведроты 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Дмитрий погиб 28 февраля 2023 года выполняя боевое задание. В Югре у погибшего солдата остались мать, три брата и два сына. Правительство ХМАО окажет семье все необходимые меры поддержки.