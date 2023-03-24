В Сургуте оштрафовали повара, которая работала по поддельным документам Фото: Татьяна Коркина

Сургутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности плавания на внутреннем водном транспорте в ООО "Сургутский речной порт". Оказалось, что местный повар, чтобы получить доступ к работе, предоставила поддельное заключение медицинского осмотра.

- Во время проверки выявлен факт предоставления поваром организации заведомо подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра, на основании которого женщина получила доступ к работе - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура передала материалы проверки в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело, а по результатам судебного рассмотрения мировым судьей решено назначить судебный штраф.