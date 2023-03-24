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НовостиОбщество24 марта 2023 12:26

В ХМАО закрыли зимник «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»

Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры
Виктория Терина
С 24 марта закрывается зимник «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»

С 24 марта закрывается зимник «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»

Фото: Юлия Кучеренко

С сегодняшнего дня, 24 марта 2023 года, закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда» в Кондинском районе. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

Кроме того, на автозимниках в Ханты-Мансийском районе до 10 тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре снизили грузоподъемность некоторых зимников и ледовых переправ. Это связано с наступлением тепла. А с 21 марта закрылась зимняя автомобильная дорога «Нижневартовск - д. Вампугол - с. Былино».