В Югре зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 264 078 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Березовском районе – 4; Когалыме – 2; Лангепасе – 6; Нефтеюганском районе – 1; Нижневартовске – 8; Нижневартовском районе – 4; Нягани – 8; Октябрьском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Радужном – 1; Советском районе – 4; Сургуте – 51; Сургутском районе – 1; Урае – 4; Ханты-Мансийске – 47; Ханты-Мансийском районе – 2; Югорске – 4.

На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 149 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 664 человека, всего прошли обследование 3 725 716.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 144 человека, за весь период пандемии вылечились 260 764 югорчанина.