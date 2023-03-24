В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили ребёнка. Это произошло вчера днем на улице Рознина.

Как сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре, 41-летний мужчина, управляя автомобилем "Mitsubishi" на нерегулируемом пешеходном переходе не остановился и наехал на пешехода. В результате ДТП, 8-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 47 водителей и 40 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП.