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НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:26

В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика

Ребенок получил травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили ребёнка. Это произошло вчера днем на улице Рознина.

Как сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре, 41-летний мужчина, управляя автомобилем "Mitsubishi" на нерегулируемом пешеходном переходе не остановился и наехал на пешехода. В результате ДТП, 8-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 47 водителей и 40 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП.