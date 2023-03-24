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НовостиПроисшествия24 марта 2023 6:29

Многодетная мать из ХМАО пожаловалась на застройщика и это дело заинтересовало Бастрыкина

Мать девяти детей заказала строительство собственного дома, но так и не дождалась его сдачи
Виктория Терина
Многодетная мать из ХМАО пожаловалась на застройщика и это дело заинтересовало Бастрыкина

Многодетная мать из ХМАО пожаловалась на застройщика и это дело заинтересовало Бастрыкина

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК Росси поручил провести проверку по информации о нарушении прав многодетной матери из Мегиона ХМАО - Югры.

В социальных сетях и СМИ сообщается, что в 2019 году мать девяти детей, заказала в ООО «Экодом» работы по строительству собственного дома, который до сих пор не сдан в эксплуатацию, а потраченные на его строительство деньги женщине не вернули. Обращения в уполномоченные органы результатов не дают.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении.