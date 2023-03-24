Многодетная мать из ХМАО пожаловалась на застройщика и это дело заинтересовало Бастрыкина Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК Росси поручил провести проверку по информации о нарушении прав многодетной матери из Мегиона ХМАО - Югры.

В социальных сетях и СМИ сообщается, что в 2019 году мать девяти детей, заказала в ООО «Экодом» работы по строительству собственного дома, который до сих пор не сдан в эксплуатацию, а потраченные на его строительство деньги женщине не вернули. Обращения в уполномоченные органы результатов не дают.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести проверку по данному факту, а также представить подробный доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах, а также о принятом по результатам процессуальном решении.