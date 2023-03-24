В ХМАО следователи выясняют причину гибели мужчины, тело которого нашли во время пожара Фото: Татьяна Коркина

Следователи выясняют обстоятельства гибели 42-летнего жителя села Саранпауль. Тело мужчины нашли утром 21 марта во время тушения пожара, в доме по улице Семяшкина. Накануне следователи приехали на место, где выясняют обстоятельства произошедшего и проводят необходимые проверочные мероприятия.

По предварительным данным, мужчина находился в гостях у своего знакомого, с которым они вместе выпивали. При визуальном осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено, а точная причина смерти будет установлена по результатам заключения судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты противопожарной службы считают, что возгорание началось от дивана, где и было обнаружено тело мужчины. По одной из версий, он заснул с непотушенной сигаретой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.