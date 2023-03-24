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НовостиПроисшествия24 марта 2023 4:00

В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП

Погиб молодой человек
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

Авария произошла на 22 км автодороги «Подъезд к г. Сургут» в Нефтеюганском районе, 25-летний водитель автомобиля «Лада» съехал с дороги по ходу движения и въехал в столб. В результате ДТП водитель получил травмы, а 21-летний пассажир этого же транспортного средства, скончался до приезда скорой медицинской помощи.

ГИБДД Югры напоминает водителям, что при управлении транспортным средством необходимо быть внимательными, управлять автомобилем с такой скоростью, чтобы можно было контролировать движение транспорта, не совершать резких маневров и перестроений.