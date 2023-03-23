Из Сургута отправили 70 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Фото: официальный канал администрации Сургута

Из Сургута отправили новую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Груз весом 70 тонн теплой одежды, продуктов питания, запасов бутилированной воды, обмундирования для военных и машины доставят три фуры.

В подготовке, погрузке и отправке помощи участвовали около 120 неравнодушных горожан. Им активно помогли добровольцы, представители администрации Сургута, казенных учреждений и организаций города, МЧС России по ХМАО-Югре, Сургутского спасательного центра, студенты вузов. С начала года это уже третья отправка гуманитарной помощи. За три месяцы текущего года из Сургута на Донбасс отправили больше 200 тонн помощи.

В Сургуте гуманитарную помощь можно принести по адресу: ул. Ленина, 67а. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00, сб с 09:00 до 15:00.