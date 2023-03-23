В 2022 году энергетики провели более 100 природоохранных мероприятий

Фото: Геннадий Ермаков

В 2022 году «Россети Тюмень» провели свыше 100 природоохранных мероприятий в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Одними из крупнейших реализованных проектов стали высадка 1,3 млн саженцев сосны, а также выпуск свыше 269 тысяч мальков муксуна и краснокнижной стерляди. На защиту окружающей среды в прошлом году энергокомпания направила 220 млн рублей.

Энергетики уменьшают количество выбросов и отходов производства. Так, благодаря принимаемым мерам компании удалось за два предыдущих года снизить количество отходов на 37%. При этом около 50% использованных материалов энергетики передают на переработку.

Одним из ключевых направлений экологической политики компании является и сохранение биологического разнообразия. Каждый год энергетики устанавливают птицезащитные устройства и реализуют компенсационные мероприятия по восстановлению деревьев и восполнению рыбных ресурсов. В прошлом году специалисты установили больше 3,5 тысяч ПЗУ на линиях электропередачи и выпустили более 269 тысяч мальков в реки Югры и Тюменской области.

Кроме того, сотрудники компании активно поддерживают экоинициативы, в частности акции: «Чистый город», «Живи лес», «Сад Памяти» и другие. Только в 2022 году в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Всемирного дня вторичной переработки собрано более 70 кг пластика и 2 тонн макулатуры.