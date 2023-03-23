Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Ханты-Мансийске проходят соревнования по конкуру и выездке. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО. Участие принимают 90 всадников из Югры, ЯНАО и Тюменской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Как сообщает телеграм-канал «Югра Официально», региональные соревнования открыли сезон. Спортсмены борются за возможность выступать на всероссийском уровне и войти в сборную округа. Участников Оценивают по балльно-рейтинговой системе, которая является нововведением сезона.

По итогам всех состязаний определят лучших всадников 2023 года в Югре. Соревнования будут проходить до 27 марта в конноспортивном клубе «Мустанг» в первом манеже.