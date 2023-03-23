Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 145 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 264 929 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 145 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах: Березовский район – 9; Лангепас – 9; Нефтеюганск – 2; Нефтеюганский район – 8; Нижневартовск – 3; Нижневартовский район – 4; Нягань – 8; Октябрьский район – 4; Пыть-Ях – 4; Советский район – 5; Сургут – 40; Сургутский район – 1; Урай – 3; Ханты-Мансийск – 35; Ханты-Мансийский район – 7; Югорск – 2.

На момент выявления у 143 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зарегистрирована пневмония, у 1коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 644 человека, всего прошли обследование 3 724 049.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 124 человека, за весь период пандемии вылечились 260 620 югорчан.