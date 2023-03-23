Нефтепроводичики завершили реконструкцию пожарного депо на ЛПДС «Западный Сургут» в Югре

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» завершила реконструкцию пожарного депо на ЛПДС «Западный Сургут» в Югре. Площадь здания увеличена до 950 квадратных метров – теперь в боксе могут находиться сразу четыре пожарных автомобиля. Модернизация проведена в целях повышения безопасности производства и обеспечение эффективного реагирования на нештатные ситуации.

Нефтепроводчики отремонтировали пост ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, а еще зоны обслуживания и хранения пожарных рукавов. Кроме того, для подготовки личного состава выделено помещение, в котором оборудован учебный класс.

Организован и оснащен пост газодымозащитной службы, которая занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде. Также проведено благоустройство территории.

Пожарное депо оснастили необходимым оборудованием. Здесь есть шкафы для хранения средств пожарно-технического вооружения, стенд для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальные шкафы и стеллажи для укладки боевой одежды, а также сушильные шкафы и многое другое.

В обновленном здании созданы комфортные условия для круглосуточного несения службы сотрудников пожарной охраны, сформированной из числа профессиональных пожарных отдельного поста 25 ПЧ «20 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)».