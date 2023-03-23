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НовостиЗдоровье23 марта 2023 9:41

В Сургуте с начала года наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями

По этому поводу прошло совещание Роспотребнадзора и руководителями дошкольных образовательных организации
Виктория Терина
В Сургуте с начала года наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями

В Сургуте с начала года наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте с начала года наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Чаще всего болезни регистрируются у детей до 14 лет.

- Активно в эпидпроцесс вовлекаются организованные дети, посещающие дошкольные образовательные организации. В детских коллективах территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Сургуте и Сургутском район проведено совещание с руководителями дошкольных образовательных организации - сообщили в Роспотребнадзоре.

Во время встречи обсудили базовые принципы предупреждения распространения инфекции и проведена работа над ошибками по профилактике инфекция в образовательных организациях.