Фото: Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска

Жители Ханты-Мансийска могут стать донорами костного мозга. В окружной столице на базе отделения переливания крови ОКБ открылся рекрутинговый центр, где горожане могут встать в федеральный регистр доноров.

Чтобы стать донором необходимо заполнить заявку на «Госуслугах», а затем прийти в отделение переливания крови, подписать документы и сдать анализы. Для успешной пересадки стволовых клеток, нужно максимальное совпадение генотипов, поэтому, чем больше ДНК в базе, тем выше шанс на выздоровление у нуждающегося в трансплантации пациента.

Напомним, ранее мы писали о том, что хирурги из Сургута извлекли из брюшной полости женщины кусок стекла. Женщина поступила с жалобами на боли в желудке.