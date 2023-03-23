Учредитель коммерческой фирмы в Югре присвоил 640 тысяч рублей заказчика и теперь его ждет суд

В Югре завершено расследование уголовного дела против учредителя коммерческой организации, которая занимается деятельность по бурению, обустройству и ликвидации водозаборных скважин. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

- С июля 2021 по март 2022 года в ходе исполнения договора с нефтедобывающей компанией давал подчиненным поручения вносить в акты выполненных работ недостоверные сведения, завышая тем самым показатели выполненных работ. В результате к оплате были представлены фактически невыполненные работы на сумму более 1,6 миллионов, часть из которых была оплачена - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб, причиненный преступлением. Сумма ущерба составила 640 тысяч рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд.