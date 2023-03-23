В Югре осудят экс-начальницу отдела Фонда капремонта за взятку в 500 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против бывшей сотрудницы Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Начальница отдела технического заказчика снизила неустойки в адрес подрядчика за срыв сроков сдачи работ. Подробности рассказали в окружной прокуратуре и СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как считают следователи, обвиняемая, занимая должность начальника отдела Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, получила от представителей двух коммерческих организаций, которыми по договору подряда были нарушены сроки сдачи выполненных работ, взятки в сумме свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги были переданы за способствование в принятии решений в их пользу.

Во время претензионной работы обвиняемая поручила подчиненной сотруднице снизить суммы штрафных неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подрядов. В итоге сумма неустойки в первом случае снизилась с 4,7 миллионов рублей до 282 тысч рублей, во втором случае с 2,8 миллионов рублей до 215 тысяч.

- Ее противоправными действиями Фонду причинен ущерб в размере свыше 6 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложен арест - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд.